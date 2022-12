Ibrahimovic, fuga negli States: ha assistito ad una partita della NBA

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , spettatore d'eccezione di una partita della NBA , il massimo campionato di basket statunitense, la Lega più conosciuta in tutto il mondo, dove si misurano i giocatori più forti.

Ibrahimovic, che si sta allenando a parte per recuperare dall'operazione ai legamenti del ginocchio sinistro, ha approfittato della pausa natalizia concessa da mister Stefano Pioli (il Milan si ritroverà nel giorno di Santo Stefano a Milanello ) per volare negli Stati Uniti d'America .

Il motivo del viaggio è ancora ignoto, ma, quel che è certo, è che Ibrahimovic, nella notte italiana, era al 'Barclays Center' di Brooklyn - New York , per assistere alla sfida tra i padroni di casa, i Brooklyn Nets e i Milwaukee Bucks , campioni NBA 2021 . Ibra è stato 'colto' dai fotografi ufficiali della National Basketball Association: scatto pubblicato sull'account 'Twitter' ufficiale della Lega.

Per la cronaca, i Nets hanno battuto i Bucks 118-100 , portando il loro record stagionale nella Eastern Conference a 21 vittorie e 12 sconfitte ; i rivali, la squadra del fenomeno greco Giannis Antetokoumpo , invece, si attestano a 22 vittorie e 10 sconfitte . Alla fine del match, c'è stato il saluto tra Ibrahimovic e Kyrie Irving , una delle stelle di Brooklyn, che gli ha anche regalato la sua maglia.

Zlatan, lo ricordiamo, non è nuovo al palcoscenico statunitense. Nel 2018 e nel 2019 ha infatti vestito la maglia dei Los Angeles Galaxy, nella MLS (Major League Soccer), realizzando 53 reti in 58 partite.