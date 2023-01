Milan, Ibrahimovic si scalda: ecco l’intenso allenamento da Miami

Il Milan si prepara per accogliere la Roma a San Siro, una sfida che si prospetta molto dura e assolutamente importante. Entrambe le compagini hanno degli obiettivi da raggiungere e fare risultato sarà fondamentale. Per i rossoneri la formazione dovrebbe essere la stessa vistasi contro la Salernitana. Ibrahimovic , però, potrebbe presto tornare a disposizione per il Milan .

"Spingersi fino al limite". Parole forti quelle dello svedese che si sta allenando per tornare il primo possibile e al meglio possibile, in campo con il Milan. L'appuntamento fissato sarebbe quello degli ottavi di finale contro il Tottenham, ma mai dire mai. Sta di fatto che Pioli aspetta con trepidazione il rientro di Ibrahimovic per dare fiato a Giroud e per la sua immensa esperienza. Mercato Milan, Maldini piomba su un grande obiettivo della Juve >>>