Milan, Ibrahimovic scalpita: lavora in palestra come Jackie Chan | News

Ecco il divertente video pubblicato da Zlatan Ibrahimovic sui social: lo svedese lavora gli addominali in palestra come Jackie Chan

E' lontano dai campi di gioco dal 23 gennaio Zlatan Ibrahimovic, il quale si è infortunato nella partita del 'Meazza' contro la Juventus. Una partita scarna di emozioni che ha visto abbandonare il terreno di 'San Siro' proprio l'attaccante svedese. Il numero 11 del Milan, infatti, ha riportato un problema al tendine d'Achille che lo ha costretto a restare fuori negli ultimi match disputati dal Diavolo contro Inter, Lazio e Sampdoria e, molto probabilmente, non ci sarà nemmeno sabato sera contro la Salernitana. Ibra scalpita, lavora quotidianamente per ritornare il prima possibile come dimostra anche attraverso i suoi canali social. L'ultimo video pubblicato dallo svedese è incredibile: addominali alla sbarra proprio come faceva...Jackie Chan. Ecco, di seguito, il suo lavoro pubblicato su Instagram.