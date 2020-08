Ibrahimovic: “Nato nell’oscurità”. Indizio su Instagram per il rinnovo?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sono tante, in queste ore, le voci di calciomercato che riguardano Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese il cui contratto con il Milan scadrà al termine di questo mese.

Si parla, con insistenza, di un avvicinamento tra le parti e che, pertanto, presto Ibrahimovic rinnoverà il proprio accordo con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2021.

Qualche minuto fa, intanto, attraverso i suoi canali social ufficiali, Zlatan ha lanciato un messaggio, un po’ criptico che, però, fa scattare immediatamente una correlazione con i ‘rumors‘ di mercato.

“Sono nato nell’oscurità“, ha scritto Ibra come didascalia ad uno scatto che lo ritrae, a petto nudo, in una posa minacciosa. Un po’ come un Diavolo. Il simbolo di quel Milan che tanto amerebbe ripartire da lui per la stagione 2020-2021.

