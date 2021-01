Milan, Ibrahimovic fa il conto alla rovescia: “Tick tock tick tock”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic con un video pubblicato sui social fa il conto alla rovescia sul suo ritorno in campo. “Tick tock tick tock”, ha scritto lo svedese, postando un suo gol di testa in allenamento. Anche oggi Ibra si è allenato a parte e non in gruppo. Lui con la Juventus vorrebbe esserci, ma lo staff medico rossonero proclama cautela. Domani giornata decisiva per capire una sua possibile convocazione per il match dell’Epifania.

