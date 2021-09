Milan, Ibrahimovic è pronto a tornare in campo: “D-Day” (FOTO)

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, come di consueto, ha scritto un post alla sua maniera per annunciare il suo ritorno in campo

Salvatore Cantone

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare in campo. L'attaccante del Milan, dopo diversi mesi di attesa, è pronto nuovamente a dare il suo contributo. Lo svedese si sta allenando in gruppo da diversi giorni e dunque sarà sicuramente convocato per Milan-Lazio, gara che si giocherà domani pomeriggio a San Siro. Resta da capire se lo farà dal primo minuto oppure no.

Ibrahimovic, nell'attesa di sapere se partirà dal primo minuto, ha scritto un post alla sua maniera su Instagram. L'attaccante ha messo una foto in cui sta per indossare la maglia del Milan, con sotto scritto "D-DAY". Il riferimento è datato al 6 giugno 1944, cioè allo sbarco in Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco il post. Intanto Ibrahimovic ha parlato anche a France Football. Ecco cosa ha detto.