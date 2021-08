Milan, Ibrahimovic carico: “Lavorare in silenzio, eseguire con forza”

Zlatan Ibrahimovic prosegue a grandi ritmi il suo percorso di riabilitazione dopo l'intervento al ginocchio subìto a giugno

Zlatan Ibrahimovic prosegue a grandi ritmi il suo percorso di riabilitazione dopo l'intervento al ginocchio subìto a giugno. Il centravanti svedese, con ogni probabilità, rientrerà dopo la sosta per le nazionali, il 12 settembre contro la Lazio. Intanto Ibrahimovic si allena duramente, come testimonia il tweet pubblicato sul suo profilo. Una foto in semioscurità e una didascalia eloquente a corredo: "Lavorare in silenzio eseguire con forza". Ecco le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: Grillitsch idea concreta, Pobega va al Torino