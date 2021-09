Milan, Ibrahimovic: “A volte cercare di dimostrare chi sei è un insulto”

Dopo aver segnato il definitivo 2-0 nel match tra Milan e Lazio, Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato un post su Instagram 'alla sua maniera'

40 anni ad ottobre, ma Zlatan Ibrahimovic non smette di stupire in campo. Anche in occasione del match tra Milan e Lazio, l'attaccante svedese è stato protagonista assoluto segnando il gol del definitivo 2-0 pochi minuti dopo il suo ingresso sul terreno di gioco. Ma il gigante di Malmo non stupisce solo all'interno del rettangolo verde ma anche sui social. Il numero 11 rossonero ci ha abituato a delle vere e proprie perle e anche dopo la gara contro i biancocelesti ha pubblicato su Instagram un post 'alla sua maniera'.

"Cane e Ghepardo. La foto mostra una corsa di velocità che si è svolta tra dei cani e un ghepardo, per scoprire chi è il più veloce. Tutti erano sorpresi che il ghepardo non si muovesse dal suo posto, così hanno chiesto al coordinatore di gara cosa fosse successo.La sua risposta è stata dopo aver visto questa immagine: 'A volte cercare di dimostrare che sei il migliore è un insulto. ' Non abbiamo bisogno di scendere al livello degli altri, per far capire loro che siamo i più forti. Pensaci bene e risparmia le energie per ciò che meriti. Il ghepardo usa la sua velocità solo per cacciare, non per dimostrare ai cani che è il più veloce e forte. Non perdete il vostro tempo a dimostrare il vostro valore", queste le parole apparse sull'account di Ibrahimovic.