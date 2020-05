Milan, i rossoneri continuano gli allenamenti individuali (Video)

MILAN NEWS – In attesa degli allenamenti collettivi, previsti dal 18 maggio in poi, i calciatori del Milan continuano a seguire la tabella di marcia degli allenamenti individuali. A tal proposito il profilo Twitter del club rossonero ha pubblicato un video in cui si vedono i giocatori impegnati a Milanello. Eccolo nel dettaglio:

Intanto oggi è l’anniversario di una vittoria importantissima del Milan: ecco di quale si tratta, continua a leggere >>>