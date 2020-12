Milan, i migliori colpi di testa del decennio 2000-2009 (Video)

Milan, i migliori colpi di testa del 2000-2009

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La sosta del campionato permette al Milan di fare un salto indietro nel tempo per godersi un po’ di gol nel passato. Attraverso il proprio profilo Twitter, il club rossonero ha condiviso un video in cui mostra le migliori reti dii testa del decennio 2000-2009. Una rassegna di campioni non indifferenti, da Filippo Inzaghi e Ricardo Kaka a Hernan Crespo e Ronaldinho. Qual è il migliore? Guarda il video per scoprirlo.

