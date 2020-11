Milan, i complimenti a Davide Calabria

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il club rossonero, attraverso un post su Instagram, si è complimentato con Davide Calabria per la prima convocazione in Nazionale. Il classe 1996 rientra, infatti, nella lista dei 41 (ora 40 causa forfait di Alessio Romagnoli) giocatori convocati da Roberto Mancini in vista delle gare contro Estonia (amichevole che si giocherà Firenze), Bosnia e Polonia.