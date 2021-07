Milan, Hauge felice come un bambino: “Bello tornare con il pallone”

Jens Petter Hauge, esterno d'attacco del Milan, è intervenuto su Instagram alla fine dell'allenamento odierno. Ecco il post

Dopo un'annata 'double face' Jens Petter Hauge si è presentato a Milanello per affrontare la sua seconda stagione da calciatore rossonero. Un'estate per lui già caratterizzata da diverse voci di mercato, Eintracht Francoforte su tutte. Il norvegese lascerà il Milan? Intanto, attraverso il proprio profilo Instagram, si mostra felice di tornare a toccare nuovamente la palla dopo le vacanze. Ecco il post. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: c'è fiducia sul rinnovo di Kessie. ci siamo per Giroud