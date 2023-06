Milan, tutti i gol di Rafael Leao nella stagione 2022/2023 | Video

Tramite il proprio profilo 'Twitter' il Milan ha pubblicato, al termine della stagione 2022/2023, un video che raccoglie tutti i gol segnati dall'attaccante Rafael Leao. Il portoghese ha vissuto una delle sue migliori annate da quando è in Italia, non solo in fase realizzativa, ma anche a livello di continuità. Quando era assente, la sua mancanza si è sentita, mentre quando c'è stato spesso è risultato decisivo. E il suo anno di grazia è stato suggellato dal rinnovo di contratto fino al 2028, a riprova di quanto il Diavolo creda in lui. Ecco tutte le reti siglate in stagione. LEGGI ANCHE: Milan, ecco il retroscena su Fresneda >>>