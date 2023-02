Milan, Giroud festeggia il gol col Torino: “Una vittoria molto importante”

Il Milan vince di nuovo dopo un mese. I tre punti arrivati contro il Torino chiudono una striscia negativa di risultati che partiva dal lontano Lecce-Milan 2-2 . I rossoneri ora hanno la spinta per poter ripartire. Fondamentale, ancora una volta, Olivier Giroud .

"Una vittoria molto importante. Andiamo avanti ancora". L'attaccante francese ha postato la foto della sua gioia dopo la girata di testa. Giroud resta un giocatore fondamentale per il Milan, i suoi gol sono imprescendibili per la squadra di Pioli, che continua la ricerca a un posto nei primi quattro, che vorrebbe dire la qualificazione per la prossima Champions League. Serie A, l’Inter prima nel debito bancario: bene Milan e Napoli