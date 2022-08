Milan, Giroud festeggia i 300 gol: “Pronto per il prossimo livello”

Grazie al gol messo a segno in occasione di Milan-Bologna di Serie A, Olivier Giroud ha raggiunto quota 300 reti in carriera

Due panchine consecutive sono forse troppo per l'uomo dai gol pesanti. La scelta di Stefano Pioli di tenersi vicino Olivier Giroud è stata dettata da un problema fisico che gli ha messo i bastoni tra le ruote nelle scorse settimane. Non appena si è ristabilito, l'allenatore rossonero non ci ha pensato due volte a gettarlo nella mischia. E lui, come sempre, ha risposto presente. Il francese ha segnato un gol bellissimo in sforbiciata che ha di fatto chiuso la partita, ma che gli ha anche permesso di raggiungere un traguardo invidiabile.