Milan, una giacca nera e… azzurra: scoppia la polemica sui social

La rivalità fra Milan e Inter, si sa, è radicata fra due tifoserie che, seppur imparentate, fanno dell'antagonismo sportivo il proprio pane quotidiano. Sia i rossoneri che i nerazzurri non perdono mai occasione per prendere in giro l'altra sponda di Milano ma, nelle ultime ore, sembra essere scoppiata una polemica anche relativa al merchandising.