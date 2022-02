Milan, Gabbia entusiasta del rinnovo: “Orgoglioso e onorato”

Matteo Gabbia, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post in cui festeggia il suo rinnovo di contratto con il Milan

Matteo Gabbia e il Milan, un binomio che da sempre cammina insieme. Il difensore classe 1999, infatti, ha fatto tutta la trafila del settore giovanile, esordendo in Prima Squadra il 24 agosto 2017 in occasione del preliminare di Europa League contro lo Shkendija. Dopo l'ufficialità del rinnovo fino al 30 giugno 2026, il numero 46 rossonero è intervenuto sui social per esprimere la sua felicità. Questo il messaggio.