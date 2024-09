Milan: Gabbia fa le domande, i compagni rispondono. Il video per BitPanda

Il Milan e BitPanda hanno stretto di recente un accordo di collaborazione. BitPanda è una piattaforma fintech austriaca, specializzata nella compravendita di criptovalute, azioni e EFT. Il club rossonero ha messo a disposizione quattro giocatori per promuovere lo slogan della piattaforma d'investimento: "When crypto, then Bitpanda", "Se è crypto, allora BitPanda". Per continuare con questo format, Matteo Gabbia si occupa di fare delle domande, mentre Strahinja Pavlovic, Alvaro Morata e Davide Calabria rispondono. Ecco il video: