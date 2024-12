Pato ai ragazzi del Milan Futuro: “Dedicatevi a lavoro ed allenamento”

Ospite a Milanello, l'ex rossonero Alexandre Pato ha voluto fare un discorso ai ragazzi che giocano per il Milan Futuro in Serie C.

Ospite a Milanello, l'ex rossonero Alexandre Pato ha voluto fare un discorso ai ragazzi che giocano per il Milan Futuro in Serie C. Il video del discorso è stato pubblicato dal Milan su TikTok.

Le parole di Pato: "So che siete molto giovani e pensate che a 17-18 anni si possa fare tutto, ma dovete seguire sempre i consigli dei più grandi. Sono importanti per crescere. Il Milan è il Milan, avete la possibilità di giocare in una squadra ambita da molti. Per arrivare in Prima Squadra basta poco, c'è solo un muro che vi separa da Milanello".