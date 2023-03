Milan, Cardinale visita Fontana: “Incontro a tuttocampo”

"Oggi ho avuto il piacere di incontrare Gerry Cardinale, proprietario del Milan. Un incontro a ‘tuttocampo’ durante il quale gli ho illustrato le caratteristiche e le potenzialità di quella che è la regione più importante a livello economico produttivo dell’intero Paese. Da tifoso rossonero non ho potuto fare a meno di scambiare con lui anche qualche idea calcistica ricordandogli che il popolo milanista è un patrimonio ‘speciale’ che sempre e comunque è al fianco della propria squadra". L'incontro tra i due, come detto dallo stesso Fontana, sarebbe servito per parlare delle caratteristiche della regione. Chissà che non si sia parlato anche del nuovo stadio del Milan. Vedremo se ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni su questo argomento. ‘Fifa The Worst’, tra i candidati anche Bakayoko del Milan