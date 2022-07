Milan, Florenzi: “Una storia così intensa non poteva non continuare”

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha dedicato un video ad Alessandro Florenzi per l'avvenuto riscatto. Lui risponde così

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha dedicato un bel video ad Alessandro Florenzi per celebrare il riscatto dalla Roma. L'esterno rossonero ha ripreso il post e ha espresso la sua soddisfazione per essere diventato un calciatore rossonero a titolo definitivo. D'altronde, una storia così intensa e con un finale così speciale come poteva fermarsi qui? Le parole.