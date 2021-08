Milan, Florenzi: “Grazie per avermi accolto con stima. Ora testa bassa e sudore”

Alessandro Florenzi, su Instagram, ha rilasciato le sue prime parole da giocatore del Milan. Questo il messaggio indirizzato anche alla Roma

Alessandro Florenzi è un nuovo calciatore del Milan. Dopo una trattativa non semplicissima, il classe 1991 è finalmente pronto ad affrontare la sua nuova avventura. Attraverso il proprio profilo Instagram Florenzi ha espresso la sua gioia per il trasferimento in rossonero, ma ha anche salutato la Roma con affetto e rispetto. Questo il messaggio.