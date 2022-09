Milan, Florenzi dopo l’intervento: “Sii un guerriero, non un pauroso” | News

Si ha come l'impressione che Alessandro Florenzi abbia già la testa rivolta al recupero. Oggi, come annunciato dal Milan sul proprio sito ufficiale, il terzino rossonero si è sottoposto ad un intervento chirurgico dopo aver rimediato un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra durante il match contro il Sassuolo. L'ex calciatore della Roma si è già fatto sentire pubblicando un post 'ad hoc' su Instagram. "Sii un guerriero, non un pauroso", ha scritto Florenzi sul proprio account. Milan, le top news di oggi: Florenzi, lungo stop. Thiaw si presenta.