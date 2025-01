Milan, siparietto tra Florenzi e Cosmi a Riyadh: “Vinto du’ derby” | SOCIAL

Il profilo Instagram di Radio Serie A ha immortalato proprio questo siparietto in video. Dopo la premiazione, Florenzi si è avvicinato a Cosmi e gli ha detto: "Oh mister, abbiamo vinto du' derby in du' giorni. Mica male sta cosa, uno ieri e uno oggi". Il riferimento, oltre al Derby di Milano in Supercoppa, era anche a quello di Roma in Serie A della sera prima della finale di Riyadh. La Roma, ex squadra Florenzi nonché quella di cui è tifoso Cosmi, ha vinto 2-0 contro la Lazio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Obiettivo Rashford, ma c’è un grande ostacolo >>>