Milan-Fiorentina, Theo Hernandez saluta così Bonaventura (Foto)

Milan-Fiorentina, il saluto tra Theo Hernandez e Bonaventura

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Fiorentina, terminata 2-0 per la squadra di Stefano Pioli, è stato un match che ha visto diversi ex da ambo le parti. Tra i tanti Patrick Cutrone, Ciprian Tatarusanu e Giacomo Bonaventura. Theo Hernandez, attraverso una ‘story’ Instagram, ha condiviso una foto proprio con quest’ultimo, in cui si vedono i due sorridenti e abbracciati. Una testimonianza che il gruppo non ha dimenticato Jack, un giocatore che ha dato tanto ai colori rossoneri negli ultimi anni. Ecco la foto:

