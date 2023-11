Milan-Fiorentina, Ravezzani: “Incredibile l’errore dell’arbitro su Parisi!”

Il Milan si rialza e ritrova tre punti fondamentali in Serie A. I rossoneri hanno battuto per 1-0 la Fiorentina. Il Diavolo rivince dopo tante partite: l'ultima in Serie A risaleva a quella di Genoa. Sono tantissimi i commenti e le reazioni nel post Serie A. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia e Antenna 3, ha parlato su X. Ecco il suo pensiero sul Milan e sulle scelte sbagliate, secondo lui, dall'arbitro Di Bello, soprattutto sul fallo da rigore di Parisi su Theo Hernandez.