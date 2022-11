Milan-Fiorentina 2-1, Giroud: “Gara tosta. Ci vediamo a gennaio”

Il Milan vince con la Fiorentina: una gara al cardiopalma decisa solamente durante i minuti di recupero finali. Il 2-1 arrivato in modo rocambolesco regala tre punti importanti per i rossoneri. L'ultima partita del 2022 si chiude nel migliore dei modi. Un anno che è stato davvero intenso e importante per la squadra di Stefano Pioli: il ritorno agli ottavi di Champions League e la vittoria insperata dello scudetto. Obiettivi che poche stagioni fa, sembravano impossibili da ottenere.