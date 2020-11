Milan-Fiorentina, Baresi con Massaro, Ibrahimovic e Maldini (Foto)

Milan-Fiorentina, la foto postata da Baresi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Parterre niente male in tribuna per il Milan, vittorioso contro la Fiorentina per 2-0. Franco Baresi, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso una foto in compagnia di Paolo Maldini, Daniele Massaro e Zlatan Ibrahimovic, infortunato ma partecipe come sempre anche dagli spalti. Il vice presidente onorario rossonero, inoltre, ha ”twettato’ una frase chiara e positiva, che denota una grande soddisfazione per la squadra. I post.

