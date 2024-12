Alessandro Giudice , esperto del settore, ha espresso un proprio commento attraverso un post pubblicato sul suo account 'X' in merito al Milan e alla decisione di RedBird di rifinanziarie il vendor loan contratto nel 2022 con Elliott per acquisire il club rossonero. A stupirlo è un aspetto in particolare. Ecco, dunque, le sue parole.

"Mi stupisce che alcuni si stupiscano del fatto che RedBird valuti di rifinanziare il vendor loan contratto nel 2022 con Elliott per acquisire il Milan. Un fondo non ragiona come un privato. Raccoglie denaro dagli investitori e può scegliere di finanziare le acquisizioni con un mix opportuno di debito e equity. Quale mix? Quello che consente di non far salire il costo del debito oltre livelli di convenienza. Entro certi limiti, il costo del debito è sempre inferiore al costo dell'equity. Su quest'ultimo, nell'investimento in un club di calcio, il fondo deve erogare rendimenti in doppia cifra. Se riesce a finanziarne un pezzo pagando un tasso ben inferiore sul debito, ha tutta la convenienza a farlo. Il tema è sempre la capacità rifinanziare, che non è di tutti (come può insegnare Zhang)".