Milan, Emerson Royal assente e senza gol o assist? Lui risponde così sui social (FOTO)

Da diverso tempo a questa parte, sarà capitato a qualcuno di pensare che fine abbia fatto Emerson Royal . Il terzino del Milan è ancora ai box dopo l'infortunio subito nella sfida di Champions League contro il Girona ma le critiche continuano a perseguitarlo. Eppure, il classe '99, stavolta, non ha risposto con un commento ma, bensì, con le statistiche. I numeri, d'altra parte, non mentono mai e Emerson Royal ha voluto sottolineare la bontà delle sue prestazioni.

I numeri non mentono

Attraverso il proprio profilo Instagram, infatti, il terzino brasiliano ha condiviso un post di Sofascore. Il dato mostra la classifica delle migliori prestazioni, in un singolo match, senza aver firmato né gol o assist. In questo caso, Emerson Royal si piazza al quarto posto, con una valutazione di 8.3 nella sfida di campionato tra Milan e Genoa. Meglio di lui solo Kvarastkhelia (8.4) e Biraghi (8.4), rispettivamente nelle sfide tra Napoli-Parma e Torino-Empoli. LEGGI ANCHE: La pressione dei tifosi, gol e assist che non arrivano: Milan, le verità di Musah >>>