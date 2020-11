Milan, ecco i gol più belli del mese di novembre (Video)

Milan, i gol più belli di novembre

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Si chiude nel migliore dei modi il mese di novembre del Milan: vittoria per 2-0 alla Fiorentina e primo posto consolidato in classifica in Serie A. Il club rossonero, attraverso il proprio profilo Twitter, ha per l’occasione condiviso un video in cui mostra i gol più belli di novembre, invitando i tifosi a votarne uno tra i quattro scelti. Grande protagonista Zlatan Ibrahimovic con le due perle contro Udinese e Napoli, ma attenzione anche al dribbling di Jens Petter Hauge e al tiro chirurgico di Franck Kessie. Ecco il video.

