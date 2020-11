Milan, ecco gli assist più belli degli anni 2000 (Video)

Milan, gli assist più belli degli anni 2000

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sosta delle nazionali da primo della classe per un Milan che, alla ripresa, sarà impegnato nella difficile trasferta di Napoli. Nel frattempo il club, attraverso il proprio profilo Twitter, ne ha approfittato per andare a scavare nei dolci ricordi della sua storia. In questa precisa occasione, il Diavolo ha voluto mostrare i migliori assist degli anni 2000. Firme d’autore in questo video: da un Alessandro Nesta nei panni di trequartista al tacco delizioso di Ricardo Kakà, passando per il passaggio di Massimo Ambrosini che ha sigillato la partita perfetta contro il Manchester United. Ma chi sarà il vincitore? Guarda il video per scoprirlo.

