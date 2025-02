Che Santiago Gimenez potesse avere un impatto devastante al Milan lo potevamo anche prevedere, dal momento in cui tutti i numeri erano dalla sua parte, ma non ci si aspettava certo che fosse così devastante. Non tanto sul campo, dove nella serata di mercoledì 5 febbraio ha sfornato contro la Roma un bellissimo assist per il compagno di squadra Joao Felix, anche lui appena arrivato. Il vero boost, l'attaccante messicano proveniente dal Feyenoord, lo ha dato da un punto di vista economico e commerciale. Ecco, dunque, alcuni dati riportati da 'Claro Sports' in un post pubblicato su 'Instagram'.