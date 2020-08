ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan continua ad allenarsi per preparare al meglio la prossima stagione. Clima disteso in quel di Milanello, come dimostrano queste foto pubblicate da Gianluigi Donnarumma sul suo profilo Instagram. Il portiere rossonero, nonostante la sua situazione contrattuale tutt’altro che stabile, continua a lavorare con il sorriso, non perdendo di vista gli obiettivi del Milan e comportandosi da grande professionista. Il post.