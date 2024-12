Il Milan celebra i 125 anni a Dubai con Roberto Donadoni

Per onorare i suoi 125 anni di storia, il Milan ha organizzato un evento speciale a Dubai, invitando una leggenda del club, Roberto Donadoni

Per onorare i suoi 125 anni di storia, il Milan ha organizzato un evento speciale a Dubai, invitando una leggenda del club, Roberto Donadoni , presso il negozio PUMA . Questa iniziativa ha coinciso con il lancio della nuova maglia rossonera in Medio Oriente.

L’evento ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi asiatici del Milan, come testimoniato dai numerosi post sui social media che hanno celebrato l’occasione. I fan del Diavolo in Medio Oriente hanno dimostrato tutto il loro affetto per il club, partecipando attivamente all’iniziativa.