Oggi è il compleanno di Tatarusanu: gli auguri social e web del Milan

Nato a Bucarest (Romania) il 9 febbraio 1986 , oggi Ciprian Tatarusanu , portiere del Milan , festeggia il suo 37° compleanno . Arrivato al Milan nell'estate 2020 , proveniente dai francesi dell' Olympique Lione per 500mila euro , l'ex Fiorentina e Nantes sta trascorrendo la sua terza stagione in maglia rossonera. Ecco, dunque, qui di seguito gli auguri social del Milan a Tatarusanu per il suo compleanno. Inoltre, un breve commento pubblicato sul sito web ufficiale 'acmilan.com'.

"È arrivato nella stagione che ha riportato il Milan in Champions League, è rimasto nella stagione dello Scudetto - mettendoci lo zampino con il rigore parato nel derby pareggiato all'andata - e ora sta vivendo la stagione più ricca a livello di impiego. Da ottobre in poi, complice l'infortunio di Mike Maignan, Tatarușanu è sempre stato il portiere della squadra rossonera. Serietà e impegno non sono mancati nelle sue 20 presenze complessive. Oggi per Ciprian è un giorno speciale, quello del compleanno numero 37: tanti auguri!".