Milan, che omaggio a Shevchenko! Ecco il ‘New Sheva Stadium’

Il Milan ricorda la vittoria all'Old Trafford contro la Juventus nella finale di Champions League del 2003. Omaggio ad Andriy Shevchenko

Il Milan ricorda sui propri social la vittoria all'Old Trafford contro la Juventus nella finale di Champions League del 2003. Omaggio ad Andriy Shevchenko, che quella sera calciò il rigore decisivo per il trionfo rossonero. Per l’occasione l’Old Trafford è stato ribattezzato 'New Sheva Stadium'. In basso l'omaggio del Milan.