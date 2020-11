Milan, Castillejo: “Non temere i momenti difficili, il meglio viene da lì”

Milan, momento no per Castillejo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo il suo arrivo dal Villarreal all’interno dell’operazione Bacca, Samu Castillejo non ha mai ricoperto un ruolo da protagonista nel Milan causa presenza di Jesus Suso nel suo ruolo. Dallo scorso anno, però, qualcosa è cambiato radicalmente. Con il calo delle prestazioni dell’ex numero 8, Castillejo ha saputo sfruttare il suo momento, prendendosi con forza una maglia da titolare. Il numero 7 ha convinto a tal punto, da indurre la società a cedere Suso senza rimpianti al Siviglia. Da quest’anno, però, il passo indietro evidente. Il nativo di Malaga non ha saputo dare lo stesso apporto alla squadra come nella passata stagione e ha nuovamente perso il posto. Un momento difficile confermato anche dallo stesso giocatore su Instagram. La frase “non temere i momenti difficili, il meglio viene da lì“, lascia poco spazio alle interpretazioni. I tifosi sperano in una sua nuova rinascita. Ecco il post.