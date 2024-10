Milan, i retroscena sulla serata di Camarda: ma dov’è il papà sul gol?

La recente partita del Milan ha visto come protagonista Francesco Camarda, il giovane talento che ha lasciato il segno anche nella sera del suo esordio in Champions League. Anche se il suo gol è stato annullato per fuorigioco. Ma la vera emozione si è svolta non solo in campo, ma anche sugli spalti, dove la famiglia e la fidanzata del giovane talento rossonero hanno vissuto dei momenti a dir poco intensi. Lo si evince da questo video di Lisa Offside per 'Sky Sport' su 'Instagram'.