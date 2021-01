Milan, Calhanoglu su Instagram: “Sono felice”. Indizio sul rinnovo?

Milan, Calhanoglu e il possibile indizio social

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La giornata di oggi sembra fondamentale riguardo al rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. C’è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e l’agente del giocatore, Gordon Stipic che, come appreso dalla nostra redazione, è stato molto positivo. In attesa di ulteriori aggiornamenti, intanto, il turco ha postato su Instagram il video del suo rigore in Coppa Italia contro il Torino. Fin qui nulla di strano se non si notasse la colonna sonora che accompagna il penalty. Una canzone che, qualche anno fa, ha spopolato in tutto il mondo: Happy di Pharrel Williams. La didascalia del numero 10 ‘Because I’m happy’ riprende proprio una strofa della suddetta canzone. Una felicità dovuta soltanto al passaggio del turno oppure che si estende anche alla situazione contrattuale in evoluzione? Ai posteri l’ardua sentenza…