Milan, Calhanoglu: “Stasera tiferò da casa, spero di ritornare il prima possibile!”

Milan, il messaggio di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, attraverso il proprio profilo Instagram, è intervenuto su Instagram, scrivendo un bel pensiero. Il turco, positivo al coronavirus, spiega la sua situazione attuale: isolamento domiciliare e primi giorni non semplici a causa della malattia. Ma adesso rassicura tutti quanti sulle sue condizioni di salute e ringrazia tutti per i messaggi di supporto. Un pensiero alla partita contro l’Atalanta non poteva mancare; ecco il suo messaggio integrale:

“Per cominciare, grazie a tutti per i tanti messaggi e l’affetto che mi avete dimostrato. I primi giorni sono stati un po’ tosti, ma ora mi sento bene e sto procedendo con il mio isolamento come previsto. Stasera tiferò ancora per i ragazzi da casa, sperando di tornare in campo il più presto possibile. Forza Milan!”.