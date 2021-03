Milan, Calabria dopo l’operazione: “Non vedo l’ora di tornare” (FOTO)

Davide Calabria, terzino del Milan, si è operato quest'oggi in artroscopia al ginoccho destro. Ecco la foto postata su Instagram

E' iniziato il primo passo per rivedere Davide Calabria in campo. Il terzino del Milan, in seguito ad un trauma al ginocchio destro, ha riportato una lesione del menisco mediale. Per questo motivo, Calabria è stato operato in artroscopia nella giornata di oggi. Il calciatore, attraverso il proprio account Instagram, ha postato una stories dalla clinica "La Madonnina": "Passata anche questa, non vedo l'ora di tornare". Il Milan intanto è uscito ingiustamente dall'Europa League: il club preferisce non commentare, ma gli arbitri...