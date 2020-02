NEWS MILAN – Davide Calabria, terzino destro rossonero, attraverso il proprio account ufficiale Instagram, ha fatto i complimenti al compagno Matteo Gabbia, che nella partita di ieri contro il Torino ha esordito in Serie A. Ecco le sue parole nel post :”Risaliamo. Ed ora non fermiamoci più – scrive Calabria-. Complimenti Matteo Gabbia per il tuo esordio, felice per te, so quanto ci tenevi e ringraziami… (seguito da un emoticon che ride e da un cuore).