Pioli: “Kjaer? Lui dice che non dovrebbe essere nulla di grave”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Simon Kjaer, uscito a fine primo tempo di Milan-Torino per un problema muscolare al flessore sinistro:” Kjaer ha sentito qualcosa durante l’allungo, lui dice che non dovrebbe essere nulla di grave. Speriamo abbia ragione, perchè andiamo incontro ad un periodo importante”. Intanto ecco il giudizio della Gazzetta dello Sport sulla prova dell’arbitro Fabbri, continua a leggere >>>

