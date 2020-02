Milan-Torino, la moviola: il giudizio sulla prova di Fabbri

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, come di consueto analizza la prestazione di Michael Fabbri, arbitro di Milan-Torino. Il direttore di gara se la cava, anche se commette qualche piccola sbavatura qua e là.

Il Torino protesta per un presunto fallo di Castillejo su Berenguer prima del gol di Rebic, ma il fallo non sembra esserci, visto che il calciatore granata è già in caduta e la palla ormai persa. Severe le ammonizioni di Bennacer e Rincon. Alla fine del secondo tempo Kessie cade in area di rigore, ma è giusta la decisione di Fabbri di non assegnare il tiro dagli undici metri: Lukic prende il pallone.

