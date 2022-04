Milan-Bologna, 65 mila biglietti venduti. Un solo grido: “Riempiamolo!”

Il Milan, al grido di 'riempiamolo', invita i tifosi rossoneri ad acquistare gli ultimi biglietti per la gara contro il Bologna a San Siro

Risposta incredibile dei tifosi del Milan a due giorni dalla gara contro il Bologna. Come riporta il club rossonero su Twitter sono stati già venduti ben 65 mila biglietti per la partita di Serie A, un numero impressionante e che inaugura al meglio la possibilità di riempire San Siro al 100%. Oltre alla comunicazione emerge un grido spontaneo: "Riempiamolo!". Il Milan, dunque, invita i tifosi a prendere gli ultimi biglietti, disponibili fino alle 17 di lunedì. Ecco il post.