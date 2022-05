Milan, Bennacer suona la carica sui social: “Una squadra, un sogno”

Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, si mostra carico sui social alla vigilia di Milan-Atalanta, partita valida per la 37^ giornata di Serie A

Mancano due partite al termine di questa Serie A, con il Milan posizionato al primo posto in classifica, a due punti dall'Inter. La gara di domani contro l'Atalanta sarà la prima di due vere e proprie finali in cui si capirà se i rossoneri riusciranno a mettere le mani sul sogno scudetto. Intanto Ismael Bennacer, attraverso i propri profili social, suona la carica postando una bellissima foto che vede i calciatori andare verso i propri tifosi, presenti come al solito in maniera massiccia. La didascalia dell'algerino è breve, ma molto significativa: "Una squadra, un sogno". Non c'è bisogno di ulteriori spiegazioni. Ecco il post.