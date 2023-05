Milan, Bennacer sui social: “Tre punti meritati, testa alla Champions”

Tra i protagonisti del successo del Milan contro la Lazio c'è stato senza dubbio Ismael Bennacer . Il centrocampista algerino, oltre al gol segnato dopo il recupero al limite dell'area di rigore biancoceleste, ha giocato la solita partita di sostanza anche in mediana, agendo come spesso accade da filtro e recuperando parecchi palloni.

Lo stesso Ismael Bennacer ha voluto festeggiare attraverso i social, e in modo particolare sul proprio profilo 'Instagram', la gioia per il gol e il successo. Alla foto che lo ritrae è accompagnata la didascalia: "Tre punti voluti e meritati, ora testa alla Champions". E proprio in nella semifinale contro l'Inter l'algerino è chiamato a ripetere la prestazione offerta oggi.