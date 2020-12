Milan, Bennacer non si abbatte: “Al lavoro per tornare più forte”

Milan, il messaggio di Bennacer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brutte notizie per il Milan, che dovrà fare a meno di Ismael Bennacer per alcune settimane. L’algerino, nel corso di Milan-Parma, è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare. Una lesione del muscolo bicipite femorale destro che verrà rivalutata tra 10 giorni. Il numero 4 rossonero, su Instagram, ha voluto ringraziare tutti per il messaggi di supporto ricevuti e ha mandato un messaggio chiaro ai tifosi milanisti. Ecco il post.

“Grazie a tutti per i vostri messaggi di sostegno dopo il mio infortunio. Al lavoro per tornare più forte“.