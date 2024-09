Ismael Bennacer , centrocampista del Milan , è in queste ore in viaggio per rientrare in Italia e più precisamente a Milano. Come noto il mediano rossonero è rimasto vittima di un infortunio nel corso di un allenamento con la Nazionale dell' Algeria . A darne notizia in un primo momento era stata proprio la Federazione de 'Les Fennecs'. Successivamente sono emerse le prime indiscrezioni sulla possibile diagnosi del guaio muscolare e sui tempi di recupero, che si dovrebbero aggirare intorno ai due mesi e mezzo/tre mesi. In ogni caso, l'ex Empoli farà ulteriori esami una volta tornato a Milanello .

Milan, Bennacer torna in Italia in sedia a rotelle e stampelle | FOTO

Nelle ultime ore, a tal proposito, sui social è diventata virale una foto che lo ritrae mentre si trova in aeroporto in attesa di prendere il volo per tornare in Italia. In particolare si nota come Ismael Bennacer sia su una sedia a rotelle e abbia la necessità di utilizzare anche le stampelle. Due segnali che fanno temere un infortunio piuttosto pesante. Come detto gli esami che verranno fatti ci comunicheranno la diagnosi definitiva, ma le premesse non sono davvero delle migliori.